Equinor vil oppgradere og elektrifisere LNG-anlegget i Hammerfest

NTB

Equinor har planer om økt gassproduksjon fra Snøhvitfeltet og elektrifisering av Hammerfest LNG. Prosjektet er anslått til 13,2 milliarder kroner.

Det ble kjent da Equinor på vegne av partene overleverte en plan for utbygging og drift (PUD) til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på anlegget i Hammerfest tirsdag.

Prosjektet består av gasskompresjon og elektrifisering som skal sikre fremtiden til anlegget.

– Snøhvit Future styrker Norges posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør av LNG til Europa. Elektrifisering vil gjøre at vi leverer denne gassen med nær null klimagassutslipp fra produksjonen. Prosjektet sikrer langsiktig drift og eksport fra Melkøya mot 2050, sier Geir Tungesvik, konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor.

Ved normal produksjon leverer anlegget på Melkøya 18,4 millioner standard kubikkmeter gass i døgnet, eller 6,5 milliarder kubikkmeter i året. Det tilsvarer energibehovet til rundt 6,5 millioner europeiske husholdninger, eller fem prosent av all norsk gasseksport.

I tillegg til Equinor består Snøhvitpartene av Petoro AS, TotalEnergies EP Norge AS, Neptune Energy Norge AS og Wintershall Dea Norge AS.