Staten forbereder utbetaling til Viggo Kristiansen

NTB

Staten er i gang med å forberede utbetaling i erstatningssaken til Viggo Kristiansen. Dette kan skje før nyttår.

Det melder TV 2.

– Vi har forståelse for at Kristiansen ønsker et forskudd i denne saken. Vi har derfor prioritert behandlingen og er forberedt på å utbetale et forskudd. Utbetalingen kan skje før nyttår. Vi har en god dialog med Kristiansens advokater, og kommer til å ta hensyn til deres synspunkter om utbetalingstidspunkt, sier avdelingsdirektør Kristina Kjeverud i Statens sivilrettsforvaltning.

Kanalen har ikke fått vite hvor mye staten vil forhåndsutbetale til Kristiansen.

Mandag varslet Kristiansens advokater at de vil be om ti millioner kroner i forhåndsutbetaling. Det totale kravet vil trolig bli på flere titalls millioner kroner.