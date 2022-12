Espen Nakstad: Disse bør bruke munnbind nå

NTB

Folk med symptomer bør bruke munnbind for ikke å smitte andre, mens særlig utsatte bør bruke det for å unngå smitte, sier Espen Nakstad.

I Sverige er det blitt innført anbefaling om munnbind for besøkende i helsevesenet. Nakstad sier til TV 2 at det ikke er en eksploderende coronasmitte i Norge. Influensaen gir mer grunn til bekymring for at mange blir syke samtidig, sier han.

– Nasjonalt i Norge har vi to ganske klare råd. Det ene er at hvis du har symptomer på influensa eller corona og må gå ut, eksempelvis til legen eller på apoteket, så bør du bruke munnbind for å beskytte andre mot smitte, sier han.

Det andre rådet gjelder særlig utsatte personer.

– For disse kan det være lurt å bruke munnbind hvis man vil unngå å bli smittet akkurat nå, sier Nakstad.