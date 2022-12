SAS-topp slutter

NTB

Visepresident og driftsdirektør Simen Pauck Hansen slutter i SAS etter 26 år i selskapet.

SAS skriver i en pressemelding at Hansen har spilt en nøkkelrolle i arbeidet med å ta flyselskapet gjennom pandemikrisen.

– Jeg begynte i SAS som trainee for 26 år siden, og er svært takknemlig for all erfaring og de muligheter jeg har fått i denne tiden. Det har vært en fantastisk reise å være en del av dette selskapet og navigere gjennom oppturer og nedturer i denne svært dynamiske bransjen, sier Hansen.

– Vi er svært lei oss for han har valgt å forlate SAS, og jeg vil personlig takke Simon for vårt nære samarbeid og hans engasjement for selskapet i min tid som konsernsjef, sier Anko Van der Werff, konsernsjef i SAS.

Mikael Wångdahl tar over som konstituert driftsdirektør.