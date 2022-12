Mdlertidig stans i muligheten til å søke om tillatelser til oppdrettsanlegg på land

NTB

Nærings- og fiskeridepartementet stanser midlertidig muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land.

Dette gjør de i påvente av at et nytt regelverk for dette er på plass, skriver departementet i en pressemelding.

De viser til at det foreligger en rekke søknader om konsepter med nær tilknytning til sjø, som utnytter dagens regelverks klare skille mellom akvakultur i sjø og akvakultur på land.

– Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling innen konsepter som søker tillatelse til akvakulturproduksjon på land. Det tyder på at næringen er innovativ og i rask vekst. Vi ser imidlertid at det er behov for tydeligere rammer for hva som skal anses som akvakultur på land, i motsetning til akvakultur i sjø, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

I første omgang settes den midlertidige stansen til 6 måneder. Akvakultur på land omfatter blant annet produksjon av laks, ørret og regnbueørret på land.