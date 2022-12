Medietilsynet varsler sanksjoner mot TV 2s reklamebruk under sportssending

NTB

Medietilsynet reagerer på TV2s plassering av reklamepauser under en sending fra langrennssprinten fra Lillehammer tidligere denne måneden.

Varselet fra Medietilsynet handler om en episode under langrennssprinten fra Lillehammer, som TV 2 sendte 3. desember, skriver NRK.

Allerede underveis i sprinten var det flere som reagerte på det de mente var rar plassering av reklamepauser. Blant annet i semifinalen var det reklame på delt skjerm under selve heatet.

– For det første mener vi at sending av reklame på delt skjerm ikke er tillatt under sprintøvelser i langrenn på fjernsyn. For det andre mener vi at reklameavbruddene i flere tilfeller ble plassert slik at de gikk ut over seeropplevelsen, sier direktør Hanne Nistad Sekkelsten i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

TV 2 innrømmer at reklamen var uheldig plassert i sendingen. Kanalen har frist på seg til 5. januar for å uttale seg til varselet. Deretter vil Medietilsynet gjøre en endelig vurdering i saken.