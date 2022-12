Kodebrikkesvindel mest utbredt blant familie og venner

Kodebrikker har vært brukt til kriminelle handlinger, og en ny undersøkelse viser at folk er mest utsatt for svindel med slike kodebrikker fra familie og venner. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Kodebrikkene fra bankene gjør folk utsatt for svindel fra familie og venner, viser forskning på elektroniske ID-systemer, melder NRK.

Professor Kristian Gjøsteen ved NTNU i Trondheim sier at bruk av kodebrikkene er mer sårbar enn apper og lignende løsninger.

Det har vært flere tilfeller av svindel med kodebrikker der svindlere har klart å skaffe seg passordet som må oppgis når man logger seg inn med kodebrikke.

I 2020 fikk en mann fra Kristiansand som hadde vært offer for BankID-svindel, medhold i Høyesterett og slapp unna en milliongjeld. Svindlere hadde fått tak i kodebrikken og hans passord, antakelig via en såkalt keylogger – et verktøy for å avlytte tastetrykk og informasjon om hva brukeren foretar seg på en datamaskin.

Finans Norge vil likevel beholde kodebrikken fordi ikke alle har smarttelefon med en app for sikker identifisering.

I september startet utfasingen av ordningen med BankID på mobil ettersom bankene ønsker at flere skal bruke appen på mobilen.

Kodebrikken er ikke planlagt å fjernes med det første, men bankene mener at bruken av app vil være sikrere og raskere.