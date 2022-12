NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 20. desember.

Weinstein skyldig i voldtekt

En jury i Los Angeles har funnet filmprodusent Harvey Weinstein (70) skyldig i tre tiltalepunkter som gjelder voldtekt, tvungen oralsex og ett tilfelle av seksuell handling mot en ikke navngitt kvinne. Weinstein ble frifunnet for anklager om seksuelt overgrep mot en annen kvinne. Juryen klarte ikke å komme til enighet om de øvrige tiltalepunktene, skriver nyhetsbyrået AP.

Trump: Falske anklager

Ekspresident Donald Trump anklager en granskningskomité i Kongressen for å anbefale straffeforfølging av ham på falsk grunnlag i et forsøk på hindre ham å stille i presidentvalget i 2024.

– De falske anklagene fra den svært partipolitiske 6. januar-komiteen har allerede blitt levert, straffeforfulgt og rettslig prøvd i riksrettsbløff nummer 2. Jeg VANT overbevisende, skriver den tidligere presidenten i sosiale medier.

Riksvei 3 i Østerdalen åpnet etter ulykke

Riksvei 3 ved Åsta i Østerdalen er åpnet igjen etter en ulykke mandag kveld der to vogntog var involvert.

Ulykken involverte to vogntog som begge fikk så store materielle skader at tungberger måtte rekvireres for å rydde opp etter ulykken. De to førerne kom uskadd fra ulykken. Klokken 1.26 natt til tirsdag opplyser politiet at riksvei 3 er åpnet for trafikk igjen.

ELN-geriljaen lover julefred i Colombia

Geriljagruppen ELN legger ned våpnene i jule- og nyttårshøytiden. I en video sier ELN at de ikke vil bruke vold mellom 24. desember og 2. januar. Våpenhvilen gjelder bare overfor militæret og politiet, sier en maskert ELN-representant i videoen som er delt i sosiale medier. Gruppen forbeholder seg retten til å forsvare seg mot angrep. ELN er for tiden i fredsforhandlinger med Colombias regjering.