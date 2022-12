Rødt vil stoppe norsk våpensalg til Qatar

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, ønsker en stopp i norsk våpeneksport til Qatar. Han mener Norge må sende et tydelig signal om at brudd på menneskerettighetene får konsekvenser. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Hittil i år har Norge sendt våpen for 1,3 milliarder kroner til Qatar. Det ønsker Rødt å sette en stopper for.

I november skrev Vårt Land at Norge i løpet av 2022 har sendt utskytningsramper, ammunisjon og tilbehør for over 1,3 milliarder kroner til Qatar.

Landet har fått skarp kritikk på grunn av arbeidsforholdene for migrantarbeidere som bygde stadioner til det nylig avsluttede VM i fotball.

Nå vil Rødt-leder Bjørnar Moxnes at Norge slutter å forsyne Qatar med våpen.

– Qatar er et islamistisk diktatur som er ansvarlig for systematiske brudd på menneskerettighetene, ikke minst overfor gjestearbeidere, men også overfor kvinner i landet, sier Moxnes til Vårt Land.

Nylig fremmet han et representantforslag i Stortinget om å stanse all våpeneksport til landet.

– Det er helt uakseptabelt at vi eksporterer våpen dit. Vi må sende et tydelig signal om at menneskerettighetsbruddene får konsekvenser, fortsetter han.