NTB

Avisgründer Kjell Opsal er død, 82 år gammel. Han startet lokalavisen Bygdebladet på Sjøholt i Sunnmøre i 1972.

Kjell Opsal døde 17. desember, opplyser familien.

Han startet lokalavisen sammen med kona Torill i 1972.

I mars i år ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje for sitt virke i journalistikken og musikken.

Så sent som 8. november var han i audiens på Slottet for å takke kongeparet for medaljen.