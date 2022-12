To vogntog involvert i ulykke på riksvei 3 i Østerdalen

To vogntog er involvert i en trafikkulykke på riksvei 3 i Østerdalen ved Åsta i Åmot kommune. Det er ikke meldt om personskader. Foto: Fredrik Stuve / Østlendingen / NTB

NTB

Riksvei 3 er sperret ved Åsta i Østerdalen etter en ulykke der to vogntog er involvert. Politiet betegner skadestedet som svært omfattende.

– Nødetatene er på vei, skrev Innlandet politidistrikt på Twitter klokken 22.31.

Kort tid senere opplyste operasjonsleder Mats Aamodt til VG at brannvesenet og politiet hadde ankommet stedet.

– Veien blir nok stengt en god stund, sier han.

Klokka 23.25 opplyser politiet at det dreier seg om to lastebiler, ikke tre vogntog som opprinnelig meldt. Det er ingen personskader.

En av lastebilene er lastet med bilvrak og har havnet utenfor veien, mens den andre står skrått over veien og har punktert på flere av dekkene.

Ulykkesstedet er litt over ni kilometer sør for Rena sentrum, skriver Østlendingen. Mindre kjøretøy kan kjøre på østsiden av Glomma over fylkesvei 235.

Det er meldt om underkjølt regn både i Innlandet og Vestland mandag kveld. Statens vegvesen har bedt folk om å ikke kjøre med mindre man må.