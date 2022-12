Riksvei 3 i Østerdalen åpnet etter ulykke

NTB

Riksvei 3 ved Åsta i Østerdalen er åpnet igjen etter en ulykke der to vogntog var involvert.

Innlandet politidistrikt opplyste om ulykken på Twitter klokken 22.31.

Ulykken involverte to vogntog som begge fikk så store materielle skader at tungberger måtte rekvireres for å rydde opp etter ulykken. De to førerne kom uskadd fra ulykken.

Det ene vogntoget var lastet med bilvrak og havnet i en grøft utenfor veien, mens det andre sto skrått over veien og hadde punktert på flere av dekkene.

– Ett vogntog kjørte sørover og det andre nordover, så er det veldig glatt, og så har de mest sannsynlig begynt å gli litt – begge to eller en av dem. Så havner den ene i grøfta og den andre på tvers av veien, sier politiets innsatsleder Lasse Gyttrup til Østlendingen.

Klokken 1.26 natt til tirsdag opplyser politiet at riksvei 3 er åpnet for trafikk. Vogntoget som sto over veien er fjernet, mens det som havnet i grøften blir fjernet på et senere tidspunkt.

Det er meldt om underkjølt regn både i Innlandet og Vestland fra mandag kveld. Statens vegvesen har bedt folk om å ikke kjøre med mindre man må.