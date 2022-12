Evakuering etter boligbrann i Lyngdal

NTB

Flere personer er evakuert, og brannvesenet jobber med å hindre spredning til nabohusene etter at det har begynt å brenne i en enebolig i Korshavn i Lyngdal.

Nødetatene rykket ut til en garasjebrann ved Broneskogen i Korshavn i 17-tiden mandag. Brannen spredte seg til et bolighus, og i 17.45-tiden opplyste operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt at det var mye røyk i området, og at husene som var mest eksponert for røyken, ble evakuert.

En times tid senere opplyste operasjonslederen at huset er overtent, og at brannvesenet jobber med å hindre spredning til nabohusene.

Ifølge politiet er det brennende huset tomt, og det er ingen personer som det så langt ikke er gjort rede for.

– Det er ikke meldt om personskade, men enkelte er sjekket av ambulansepersonell med tanke på at de kan ha inhalert røyk, opplyser Odde.

Brannårsaken er ikke kjent, men ifølge politiet ser det ut til at brannen startet i en garasje i tilknytning til huset.