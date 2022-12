To menn dømt for voldtekt på danskebåten

NTB

To menn i 30-årene er i en dansk domstol dømt til fengsel for voldtekt av en kvinne på danskebåten mellom København og Oslo.

Voldtekten skjedde i april i år, og mandag ble de to dømt til ett år og seks måneders fengsel for overgrepet, skriver avisen Ekstra Bladet. De er også dømt til å betale 50.000 danske kroner i erstatning til kvinnen.

Dommeren la vekt på at kvinnen var svært beruset og ute av stand til å motsette seg handlingene og gi samtykke.

De to mennene er fettere og var på familietur på danskebåten i april. Den ene mannen kom i kontakt med kvinnen og forsøkte å hjelpe henne tilbake til hennes lugar. Da det ikke lyktes, tilbød han kvinnen å sove i hans lugar, som han delte med sin fetter. Det var her de to voldtok kvinnen.

De to mennene nektet straffskyld.