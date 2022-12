Follobanen åpner ikke igjen før tidligst fredag

Den nye Follobanen er stengt på grunn av strømproblemer og vil ikke åpne igjen før tidligst fredag. Her er kong Harald fotografert da han deltok på åpningen av Follobanen i forrige uke. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Den nye Follobanen er stengt på grunn av strømproblemer og vil ikke åpne igjen før tidligst fredag. – Veldig leit for kundene, sier Bane Nor.

– Det er stengt for trafikk i tunnelen mellom Oslo S og Ski pga. strømproblemer. Togene kjører Østfoldbanen. Prognose for åpning er tidligst fredag 23.12 kl. 02:00, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Det er en brann i et teknisk rom tilknyttet Ski stasjon mandag morgen som er årsaken til strømproblemene.

– Det er ganske omfattende skader, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB, og fortsetter:

– Det er veldig leit for kundene. Vi sender en stor unnskyldning til dem. Vi har hatt en brann som vi ikke kunne forutse, og vi jobber så hardt vi kan for å ordne dette så fort som mulig.

Follobanen har vært rammet av en rekke hendelser etter at prestisjestrekningen mellom Oslo og Ski, som blant annet omfatter Nordens lengste jernbanetunnel, åpnet for trafikk søndag for en drøy uke siden. Det har vært flere tilfeller av signalfeil den siste uken, og onsdag bidro en togavsporing i Ski til forsinkelser.