Medietopp reagerer kraftig på Skatteutvalgets forslag

NTB

Konsernsjef Anders Opdahl i Amedia kaller Skatteutvalgets momsforslag for et økonomisk angrep på mediebransjens grunnleggende rammebetingelser.

– Dette er virkelig et jordskjelv og rystende lesning. Det er et vesentlig økonomisk angrep på mediebransjens grunnleggende rammebetingelser. Forslaget representerer også et tydelig brudd på den tverrpolitiske holdningen i Norge der vi har hatt momsfritak for aviser så lenge vi har hatt moms, fordi det bidrar til å ivareta redaktørstyrte mediers oppslutning og tilgjengelighet for flest mulig.

Det sier Amedia-sjefen til Kampanje etter at Skatteutvalget la fram sine forslag mandag.

Der foreslår de blant annet å innføre 25 prosent merverdiavgift på alt, samt fjerne unntak og reduserte satser. Det inkluderer en avvikling av fritaket for nyhetstjenester.

– Dette forslaget er dessverre kun godt nytt for én bransje, og det er utenlandske teknologiselskaper, både amerikanske og kinesiske. Forslaget styrker deres konkurransefortrinn mot oss som forsvarer norske mediers unike rolle i folks liv, og i demokratiet. Å vinne kampen om folks tid mot disse teknologigigantene er avgjørende for samfunnsutviklingen i Norge, fordi disse selskapene bryr seg ikke om norske verdier eller demokratiet vårt. Det er et grunnleggende samfunnsperspektiv som skatteutvalget åpenbart ikke har fått med seg. Dessverre, sier Opdahl.