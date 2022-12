SFO-ansatt dømt til åtte års fengsel for overgrep

NTB

En SFO-ansatt mann i 20-årene er i Hordaland tingrett dømt til åtte års fengsel for overgrep. – Vil anke, sier mannens forsvarer.

Mannen i 20-årene tilbrakte en uke i tingretten, tiltalt for grov voldtekt av én jente, voldtekt av to og seksuelle handlinger med ytterligere fem.

Aktor Lillian Kleppe ba om fengsel i ni år. Forsvarer Erik Johan Mjelde ba om frifinnelse.

Nå er mannen dømt til åtte års fengsel, opplyser forsvarer Mjelde til Bergens Tidende.

– Han er helt tydelig på at han vil anke skyldspørsmålet på hver enkelt post, og han vil anke straffeutmålingen, sier forsvareren.

Overgrepene skal ifølge tiltalen ha funnet sted ved to skoler i skoleåret 2020–2021.

I sin forklaring erkjente mannen at han hadde tatt på barna på skrittet, rumpen og kroppen. Han nektet for at dette var gjort med seksuell hensikt, og mente at det fant sted i forbindelse med lek og stell.