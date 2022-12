Elkem kutter i produksjonen i Norge grunnet strømprisene

Elkem stenger midlertidig to av sine smelteovner – en i Thamshavn i Orkland og en i Rana i Nordland – på grunn av de høye strømprisene, opplyser konsernsjef Helge Aasen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Elkem reduserer produksjonen i Norge ved å midlertidig stenge ned to smelteovner – en i Thamshavn i Orkland og en i Rana i Nordland – på grunn av kraftprisene.

Verken ansatte eller kunder berøres av stansen, opplyser selskapet i en børsmelding.

– Vi vil bruke denne tiden for å fremskynde både vedlikehold og forbedringsarbeid på våre verk for å posisjonere oss for fremtiden, sier Elkems konsernsjef Helge Aasen.

De to smelteovnene forventes å forbli stengt ned til tidlig i første kvartal 2023.

Elkem har totalt tolv smelteovner i Norge og en midlertidig stans kan også bli aktuelt ved andre verk, avhengig av utviklingen i markedene.

Som følge av situasjonen i kraftmarkedet kan selskapet øke verdiskapingen ved å redusere produksjonen og selge kraften til svært attraktive priser i Norge, sier Aasen.

Han kaller det en vinn-vinn-situasjon på kort sikt, men er bekymret for den langsiktige utviklingen.

– På lang sikt er vi bekymret for hva dagens situasjon sier om Norges evne til å sikre konkurransedyktig kraft til husholdninger og bedrifter. Det burde ikke være mer lønnsomt å selge uforedlet kraft enn å produsere kritiske materialer for det grønne skiftet, sier Aasen og etterlyser politisk handling.