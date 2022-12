Kongen innlagt på Rikshospitalet

Kongen har fått påvist en infeksjon som må behandles med intravenøs antibiotika. Han er innlagt Rikshospitalet.

Det skriver Kongehuset i en pressemelding.

– Kongen har fått påvist infeksjon som må behandles med intravenøs antibiotika og vil derfor bli værende på Rikshospitalet i noen dager. Tilstanden er stabil, heter det.

Kronprinsen tar statsråd

Kong Harald (85) skulle etter planen holde statsråd på tirsdag som kommer, men i det offisielle programmet stå det nå at kronprins Haakon skal delta i stedet.

Fredag mottok han statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i audiens, før han holdt i statsråd. Deretter holdt kongeparet lunsj for regjeringen på Slottet.

Sist kong Harald var sykmeldt, var i november – den gang på grunn av forkjølelse. Sykemeldingen varte kun i én dag.

Støre: – Jeg ønsker kongen riktig god bedring

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker kongen god bedring.

– Jeg ønsker kongen riktig god bedring og håper han blir fort frisk, sier Støre til Dagbladet.

Også Høyre-leder Erna Solberg ønsker kongen god bedring i en uttalelse på Facebook.

– Kong Harald er lagt inn på Rikshospitalet med en infeksjon, og jeg ønsker kongen vår god bedring. Heldigvis har vi verdens beste helsevesen. Vi håper du friskner til så raskt som mulig, og får komme hjem til jul, skriver den tidligere statsministeren.

Flere operasjoner

I august var kongen innlagt på sykehus. Også da var årsaken en infeksjon som krevde intravenøs antibiotika, og kongen ble utredet for feber. Han var da innlagt på Rikshospitalet i tre dager.

Kong Harald ble operert sist i 2021, da for en skadd sene over høyre kne. Operasjonen var vellykket, og kong Harald ble i etterkant erklært for å være i fin form ifølge slottet.

Tidlig i 2020 ble Kongen også innlagt på Rikshospitalet. Årsaken den gangen var svimmelhet, og han ble skrevet ut og friskmeldt etter noen uker. Senere samme år, i oktober, ble Kongen innlagt på sykehus igjen. Da fikk han operert inn en ny biologisk hjerteklaff, og var sykmeldt ut måneden. Operasjonen var vellykket.

Fikk kunstig hjerteklaff

Det var i 2005 at kongen fikk satt inn en kunstig hjerteklaff for første gang. Slike hjerteklaffer har en levetid på mellom 10 og 15 år, og der er derfor ikke noe uvanlig i at en slik må byttes etter noe tid.

I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. Den 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det som legene betegnet som en svært vellykket operasjon.