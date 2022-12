NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 19. desember.

Skatteutvalget legger fram sin utredning

Skatteutvalgets utvalgsleder Ragnar Torvik legger fram sin utredning for finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Utvalg om perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem (Skatteutvalget) ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Finansminister Vedum ga Skatteutvalget et tilleggsmandat 8. desember 2021.

Statsministeren i Riga

Statsminister Jonas Gahr Støre er i Riga hvor han deltar på toppmøte i Joint Expeditionary Force (JEF). Den britiskledede flernasjonale hurtigreaksjonsstyrken, Joint Expeditionary Force, består av ti land: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia. Hovedtema er støtte til Ukraina og sikkerheten i Østersjøen, Nordsjøen og nordområdene.

Olje- og energiministeren på besøk i Brussel

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er i Brussel, der han blant annet skal delta på ministermøte i Nordsjøsamarbeidet (NSEC). NSEC er en sentral arena for utvikling av havvind i Nordsjøen.

Justisminister Mehl får overlevert utredning om seksuallovbrudd

Straffelovrådet har utredet straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. Rapporten overleveres til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) mandag. Rådet har blant annet sett på utforming av en eventuell samtykkelov og den enkeltes selvbestemmelsesrett.

Putin på besøk til Minsk

Russlands president Vladimir Putin besøker den belarusiske hovedstaden Minsk, og skal blant annet møte president Aleksandr Lukasjenko.

FN-konferansen om biologisk mangfold og bevaring av natur avsluttes

Det er siste dag av FN-konferansen COP15. Den har pågått siden 7. desember og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) deltar.

Alpint: Verdenscup menn i Alta Badia, Italia

Mandag er herrene i Verdenscupen for menn i Italia klare til start. Storslalåm (4 av 10) går klokken 10.00 til 13.30. Lucas Braathen gikk til topp i søndagens storslalåmrenn i Alta Badia. Seieren er Norges 200. i verdenscupen i alpint. Henrik Kristoffersen fulgte nærmest.