NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til 19. desember

Nytt droneangrep mot Kyiv

Kyivs militæradministrasjon sier ni droner er skutt ned over den ukrainske hovedstaden tidlig mandag. Øyenvitner sier til Reuters at man kunne høre flere kraftige smell i og rundt Kyiv tidlig mandag morgen.

– Flyalarmene fortsetter. Finden angriper hovedstaden med Shahed-våpen, skriver byens militæradministrasjon på Telegram.

Elleve alvorlig skadd i turbulens

Elleve personer endte på sykehus med alvorlige skader etter at et fly ble utsatt for kraftig turbulens en halvtime før landing i Honolulu på Hawaii. Ytterligere ni personer fikk mer moderate skader. Skadene inkluderer en alvorlig hodeskade, kutt, blåmerker og bevisstløshet. Det var 288 personer om bord på flyet fra Hawaiian Airlines.

Musk spør brukere om han bør gå

– Bør jeg trekke meg som sjef for Twitter, spør Twitters omstridte eier Elon Musk i en avstemningspost på nettopp Twitter. Musk lover å føye seg etter resultatet, men sier ikke hvem som eventuelt kan overta. Etter snaut fem timer hadde over ti millioner stemt – 56,3 prosent av dem mener Musk bør trekke seg.

E6 i Østfold stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold

Vanskelige kjøreforhold har natt til mandag skapt problemer over hele Østlandet. E6 i Østfold er stengt i retning Oslo.

Vegtrafikksentralen Øst melder litt etter klokka 2 at E6 i Østfold er stengt mot Oslo mellom Ingedalskrysset og Solbergkrysset på grunn av vanskelige kjøreforhold. Det er meldt om flere trafikkuhell og flere stansede kjøretøy som følge av forholdene.