SVs største fylkeslag vil ha Kaski som ny leder

NTB

SVs to største fylkeslag, Oslo og Vestland, går inn for Kari Elisabeth Kaski (35) som ny SV-leder. Det gjør også tre mindre fylkeslag og Sosialistisk Ungdom.

Dermed kan det se ut til at vinden blåser Kaskis vei i ledervalget.

– Det har kommet veldig mange innspill, sier leder av SVs valgkomité Pål Julius Skogholt til NTB.

Kaski har fortsatt ikke sagt at hun stiller som kandidat, men har gjort det klart at om det skal skje, må det være fordi hun opplever å ha et flertall som støtter henne.

– Vi kommer til å ha dialog med alle lederkandidater framover, sier Skogholt.

Ønsker ikke kamp

Kaski har uttalt at hun ikke ønsker noen kamp om ledervervet på landsmøtet i mars. I 2019 tapte hun kampvoteringen om nestledervervet mot Torgeir Knag Fylkesnes.

Fylkesnes har på sin side gjort det klart at han er skeptisk til å bli SVs nye leder. Derimot har partiets andre nestleder Kirsti Bergstø (41) kunngjort sitt kandidatur.

Foruten Oslo og et flertall i Vestland SV, får Kaski støtte fra Innlandet SV, et flertall i Nordland SV og Vestfold og Telemark SV. Også SVs ungdomsparti Sosialistisk Ungdom vil ha partiets finanspolitiske talsperson som ny leder.

Møte mandag

Bergstø har så langt støtte fra Finnmark SV, Rogaland SV og et mindretall i Nordland.

Verken Viken eller Agder SV vil sende en felles innstilling til valgkomiteen, der fristen for å komme med innspill går ut på tirsdag. Viken er foreløpig blant partiets største fylkeslag, men blir splittet i tre i forkant av landsmøtet.

Troms SV, som nylig skilte lag med Finnmark, skal mandag vedta hvem som blir deres foretrukne kandidat. Også her kan det bli Bergstø, etter det NTB kjenner til.

Trøndelag vil ikke prioritere

Leder i Trøndelag SV, Ottar Michelsen, opplyser i en SMS til Adresseavisen at hans fylkeslag mener både Kaski og Bergstø er gode kandidater, men at de ikke har prioritert mellom dem.

Trøndelag SV har imidlertid pekt på Lars Haltbrekken som nestleder.

Hvem Møre og Romsdal SV vil gå inn for, er foreløpig ikke kjent.

Valgkomiteen skal komme med sin innstilling 4. februar.