Sveriges øverstkommanderende: Større fare for storkrig i Europa

Det svenske forsvaret er på tå hev etter ti måneders brutal og blodig krig i Ukraina.

Russernes voldsomme aggresjon, terrorbombing og bruk av tunge våpen, spesielt mot sivile og kritisk infrastruktur i Ukraina, får svensk general til å tenne varsellampene.

– Putin har ved flere anledninger uttalt at det finnes noe mer og verre, og at man er forberedt på å gjøre ting, sier Micael Bydén til SVT.

I et halv times intervju benytter den svenske generalen all sin tyngde for å advare sin egen befolkning og omverdenen mot det som kan komme, og at det ikke er tid for å senke skuldrene nå, men tvert imot ruste seg for en militær opptrapping.

Bydén viser blant annet til uttalelser fra Natos generalsekretær Jens Stoltenberg som nylig advarte verden om at det kan komme til full konfrontasjon mellom de to største militærmaktene i Europa dersom krigen i Ukraina eskalerer ytterligere.

– Bilde av en forferdelig og veldig vanskelig situasjon

– Jeg frykter at krigen i Ukraina skal komme ut av kontroll, og spre seg til en storkrig mellom Nato og Russland. Natos viktigste oppgave er å hindre full krig i Europa, og det er noe vi jobber med hver eneste dag, sa Nato-sjefen i talkshowet «Lindmo» på NRK.

Sveriges øverstkommanderende mener det er verdt å lytte til Stoltenbergs advarsler, og legger ikke skjul på at Europa kan stå overfor en enda mer alvorlig situasjon dersom ikke krigen i Ukraina snart får en fredelig løsning.

– Måten han uttrykker seg på, og ut fra det utgangspunktet han har, kan jeg bare si at jeg deler den vurderingen. Jeg deler bekymringen, og dette bildet av en forferdelig og veldig vanskelig situasjon, sier Micael Bydén til svensk TV.

Russland regnes som Sveriges største trussel

Øverstkommanderende for de svenske styrkene, general Micael Bydén, og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg under militærøvelsen SWENEX ved Marineregimentet i Berga, 27. oktober 2021. Les mer Lukk

Ifølge Försvarsmaktens «Perspektivstudie 2022», publisert 13. desember, anses Russland som den desidert største trusselen i Sveriges nærområder akkurat nå.

– Studien presenterer et fremtidig svært sammensatt trusselbilde, som krever et forsvar som kan håndtere trusler og angrep både over og under grensen for væpnet angrep over tid. Derfor må kapasitetsutviklingen fortsette, skriver Johan Pekkari, nestleder i det svenske forsvarets orienteringsavdeling.

Sverige har, sammen med Finland, søkt om medlemskap i Nato, men foreløpig blokkerer Tyrkia og Ungarn for at landene kan bli med i forsvarsalliansen.

I mellomtiden har en rekke land gitt Sverige og Finland omfattende sikkerhetsgarantier dersom landene blir utsatt for et væpnet angrep. Også Norge har lovet «all mulig støtte» dersom det utenkelige skulle skje.

Kontroll med Gotland avgjørende i Østersjøen



Sverige har, i likhet med Norge, bygd ned sitt forsvar over flere år, men den svenske Riksdagen har fattet vedtak om en storstilt opprustning de neste årene.

Innkjøp, opplæring og modernisering tar likevel lang tid å implementere, så inntil videre må Sverige klare seg med det den kapasiteten og beredskapen de allerede har.

Ett av tiltakene som det svenske forsvaret allerede har iverksatt, er en styrking av forsvaret av den strategisk viktige øya Gotland i Østersjøen.

I en skarp situasjon vil kontroll med Gotland være helt avgjørende. Derfor er det allerede ilandsatt tropper for å øke tilstedeværelsen og skjerpe beredskapen. Sverige har også gått til anskaffelse av amerikanske Patriot-raketter.

Nordisk luftstyrke blant de største i Europa



I forrige uke gjennomførte Battle Group Gotland den største militærøvelsen på øya i moderne tid. Kampgruppen består av bakkeenheter som ene og alene har som oppgave å forsvare Gotland i tilfelle krig.

Norske og svenske soldater har i flere år trent sammen både i og utenfor Nato-regi. Norske F-35 og svenske Jas Gripen øver jevnlig på å synkronisere forsvaret av Norden.

Sammen med Finland og Danmark regnes den samlede nordiske slagkraften som betydelig i Europa, og som i seg selv er ment å ha en avskrekkende effekt.

Video: Slik kan Russland invadere Gotland