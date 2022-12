Vegtrafikksentralen advarer om glatte veier fra svenskegrensen til Lyngdal

NTB

Vegvesenet varsler om krevende kjøreforhold og glatte veier flere steder i landet både søndag kveld og utover mandagen.

– Det er fare for underkjølt regn eller regn som fryser til is på bakken fra klokken 19 søndag, skriver Vegtrafikksentralen sør på Twitter.

Det er varslet om is og glatte veier på gult nivå. Faresonen strekker seg fra Lyngdal i vest til forbi Kongsvinger i øst.

Faren skal være størst i Agder tidlig på kvelden. Senere på kvelden vil det også være tilsvarende forhold på Østlandet.

Varsom.no skriver at isen kan være vanskelig å se noen steder. Det vil være lokale forskjeller, og farevarselet gjelder fram til rundt klokken 4 natt til mandag.

Meteorologisk institutt melder søndag kveld at det ventes en overgang til mildere vær i løpet av mandagen. Dette vil føre til is og glatte veier i store deler av landet sør for Bodø.

– Vær også ekstra oppmerksom i fjellet, da det stedvis ventes snøfokk og dårlig sikt, advarer meteorologene.

Det mildere været er likevel ikke kommet for å bli. I løpet av uken fryser det til igjen, blant annet på Østlandet. Første juledag kan temperaturen i Oslo falle til minus 17 grader, viser langtidsvarselet.