Stjålet ambassadebil havnet på taket på E6 i Oslo

NTB

En ambassadebil kjørte søndag ettermiddag ut og havnet på taket på E6 på Teisen i Oslo. Politiet tror bilen ble stjålet kort tid før ulykken.

Klokken 11.50 meldte politiet i Oslo at de hadde rykket ut til E6 på Teisen. Da hadde en bil har kjørt ut i avkjøringen til Ring 3 og havnet på taket.

– Mye tyder på at bilen ble stjålet på Skøyen like forut for hendelsen, skriver politiet på Twitter.

Til Avisa Oslo opplyser politiet at det er snakk om en ambassadebil. Den skal ha blitt stjålet fra Skøyen. Politiet er i kontakt med den aktuelle ambassaden, men vil ikke si hvilken det er på dette tidspunktet.

Politiet opplyser at de søker etter aktuelle personer.