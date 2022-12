Flere til sykehus etter boligbrann i Sandnes

NTB

Flere personer ble fraktet til sykehus etter en boligbrann i Sandnes søndag morgen. I tillegg ble nærliggende boliger evakuert.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 8.20. Knappe 20 minutter senere opplyste Sørvest politidistrikt at huset var overtent og at det pågikk evakuering. Kort tid etter skrev politiet på Twitter at beboerne i huset var gjort rede for.

– Det har vært totalt seks personer inne i boligen. To av disse er kjørt til legevakt og fire er kjørt til Stavanger universitetssjukehus (SUS), skriver politiet klokken 9.15.

I tillegg er sju personer evakuert fra nærliggende boliger.

Politiet opplyser at det søndag gjennomføres avhør av vitner på stedet.