NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, søndag 18. desember.

VM-finale i fotball

Klokka 16 norsk tid er det duket for finalen i verdensmesterskap i fotball, der Frankrike møter Argentina. Kampen spilles i Lusail. Det er ventet at store folkemengder vil samle seg hjemme i de to landene, og tidligere i mesterskapet har det blant annet vært opptøyer i Frankrike.

IAEA-delegasjon til Iran

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sender en delegasjon til Iran i dag. De ønsker svar etter at det er funnet spor av uregistrert uran på tre anlegg i landet.

Jøder feirer hanukka

I dag starter den åtte dager lange jødiske høytiden hanukka, der en feirer gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem etter at makkabeerne hadde erobret byen i år 164 f.Kr.

Kommunalministeren besøker Nordland



Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) besøker Røst kommune i Nordland, der han også møter representanter fra Træna og Værøy kommuner.

Verdenscup i flere vinteridretter

Det bør være gode muligheter for norsk jubel på en dag som byr på verdenscuparrangementer i en rekke vinteridretter. Blant annet er det storslalåm for menn i Alta Badia, super-G for kvinner i St. Moritz, 20 kilometer langrenn fri teknikk for menn og kvinner i Davos, fellesstart for kvinner og menn i skiskyting i Annecy-Le Grand Bornand og hopp for menn i Engelberg.

Vipers i mesterligaen

Vipers Kristiansand leder gruppe A i mesterligaen i håndball for kvinner. I dag er laget i Romania for å spille mot CSM Bucuresti, som har samme poengsum, men dårligere målforskjell. I samme gruppe møtes Bietigheim (Tyskland) og Odense (Danmark).