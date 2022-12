Veien over Vikafjellet stengt – kolonnekjøring på Haukelifjell

Det er ikke bare i fjellet at været skaper problemer. Flere lastebiler hadde trøbbel på E6 i Oslo lørdag. Og verre kan det bli søndag. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

NTB

Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av uvær. På E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring, og det samme kan skje på riksvei 7 over Hardangervidda.