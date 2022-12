Prior tar grep: Gjør endringer på eggekartongen

Nå skal de gjøre endringer på eggekartongen.

Forrige helg skrev ABC Nyheter om Priors sjokk da de fant ut at kun en av fem vet hva de rosa tallene på Prior-egget betyr.

– Da vi forstod at kjennskapen er så lav, ble vi veldig overrasket, sa produktgruppesjef Kjersti Sørby i Prior den gangen.

I en ny pressemelding til ABC Nyheter forteller Prior at de når tar grep, for å gjøre det lettere for folk å spore eggene sine.

QR-kode

– Vi har hatt Norges beste sporingstjeneste for egg i mange år, men funnene fra spørreundersøkelsen vi gjennomførte tidligere i høst har fått oss til å ta grep. Nå har vi bestemt oss for å endre på eggekartongen slik at folk lettere skal finne informasjon om sporingen, sier Sørby.

Prior begynte å trykke sporingsinformasjon på eggene sine allerede på slutten av 90-tallet. Siden den gang har sporingstjenesten vært tilgjengelig på prior.no.

– Nå jobber vi med å tilpasse informasjonen på eggekartongen, blant annet ønsker vi å trykke en QR-kode som vil føre deg helt frem til sporingssiden vår. Dermed håper vi at flere vil ta tjenesten i bruk og se hvilken norsk gård eggene stammer fra, forklarer Sørby.

De nye endringene vil bli synlig på de nye eggekartongene som ventes å komme i butikkene på vårparten i 2023.

Åpne om produksjon

De rosa tallene på egget gir mulighet til å spore eggenes opprinnelse, og indikerer hvilken bonde som har produsert dem.

Dersom man benytter sporingstjenesten, kan man finne ut hvor gården som har produsert eggene ligger, og hvor mange høner bonden har. I tillegg får man vite hvilket pakkeri som har pakket egget.

– Prior ønsker å være åpen om produksjonen i alle ledd, og dette er en tjeneste som har vært tilgjengelig for forbrukerne i mange år, og da må vi også sørge for å gjøre sporingsfunksjonen lett tilgjengelig, sier Sørby.