Dagligvarekjedene varsler nytt prissjokk over nyttår

Flere kilder sier til NRK at prisene i matbutikkene vil gjøre et friskt hopp fra 1. februar. Foto: Heiko Junge / NTB

Ifølge NRK kan prishoppet bli på hele 10 prosent ved neste prisvindu, 1. februar.

Kilder i butikkjedene opplyser til NRK at prisøkningene i dagligvarebutikkene kommer til å bli opp mot 10 prosent. Dette med forbehold om at de årlige forhandlingene mellom leverandørene til dagligvarehandelen og kjedene fortsatt ikke er ferdige.

Det vil komme på toppen av den allerede skyhøye prisstigningen. NRK viser til tall fra SSBs konsumprisindeks, som viser at prisene økte med 12,7 prosent fra november 2021 til november 2022.

Nortura: – Alle må ta sitt

Nortura, som er markedsledende på blant kjøtt og egg, bekrefter langt på vei at det vil komme kostnadsøkninger. Kommunikasjonssjef Kjell Rakkenes sier til NRK at økte strømutgifter alene har vært det dobbelte av fjorårets overskudd.

Når selskapet heller ikke får noe strømstøtte, må utgiftene fordeles mellom bonde, industri, handel og forbrukere.

– Det betyr at alle må ta sitt, og det betyr dessverre at prisene ut mot kunder må øke, sier Rakkenes til NRK.

Orkla har tidligere varslet at det vil bli høyere priser på nyåret.

– Vi ser nå at inflasjonen treffer bredbasert i hele verdikjeden, og kostnadsøkningene vil fortsette inn i 2023. Dessverre må vi foreta ytterligere prisøkninger, samtidig som vi vil iverksette nye tiltak for å redusere vår kostnadsbase, sa konsernsjef Nils K. Selte til NTB i oktober.

Forsker: – Uforklarlig

– Prisveksten er uforklarlig, kontrer matvareøkonomi-forsker Ivar Pettersen ved Nibio til NRK.

Han konkluderte i en fersk rapport at prisstigningen for forbrukerne var høyere i tredje kvartal 2022 enn det som kan forklares av normale drivkrefter for prisutviklingen av matvarene.

Til NRK sier han at det er urimelig at forbrukerne skal straffes for matprodusentenes feilkalkulering av strømutgifter.

De eventuelle prisøkningene vil tre i kraft fra 1. februar da det er først da neste prisvindu åpner.