Norge gir 120 nye millioner for å løse naturkrisen i verden

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide setter av 120 millioner for å kickstarte naturavtalen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Norge øker sitt bidrag til internasjonal natur med 120 millioner friske kroner for å kickstarte gjennomføringen av en ny naturavtale.

Det varsler klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) fra Montreal, der han deltar på FNs naturkonferanse som nå er på oppløpssiden.

– Hvis vi skal løse naturkrisen må alle bidra mer, også Norge. Derfor vil regjeringen øke naturbistanden betydelig fram mot 2026, sier Eide.

Finansieringen av naturavtalen er et av de store spørsmålene på naturtoppmøtet i Montreal. Ifølge regjeringen er Norge verdens 5. største bidragsyter til naturbistand.

De nye midlene Eide kunngjør fra Montreal finansieres over statsbudsjettet for 2023. Det er en pakke for å stimulere til rask handling og oppfølging av naturavtalen.