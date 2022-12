Mehl: Kristiansens erstatning kan utbetales før nyttår

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl tenker det er naturlig at Viggo Kristiansen får erstatning så fort som mulig. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

NTB

Justisdepartementet har vært i dialog med Statens sivilrettsforvaltning om en erstatning til Viggo Kristiansen. Dermed kan en erstatning utbetales allerede før nyttår.

Fredag sa Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK at det er naturlig at Viggo Kristiansen får erstatningen så fort som mulig, og at man vurderer å få utbetalt deler av erstatningen på forskudd.

Lørdag opplyser departementet at de har vært i dialog med Statens sivilrettsforvaltning.

– Statens sivilrettsforvaltning, som håndterer erstatningskravet, avventer en henvendelse fra Viggo Kristiansens forsvarere vedrørende en forskuddsutbetaling. De vil behandle søknaden raskt når den foreligger, sier Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Mehl har fått opplyst at saken vil bli prioritert, og at hvis søknad kommer inn allerede førstkommende mandag skal Statens sivilrettsforvaltning gjøre sitt ytterste for å foreta en forskuddsbetaling før nyttår.

Justisministeren ønsker ikke å spekulere i størrelsen på forskuddsbeløpet og sier det er opp til advokatene å henvende seg til Statens sivilrettsforvaltning, som må gjøre en vurdering.

Torsdag ble Viggo Kristiansen frifunnet for Baneheia-drapene, og Mehl beklaget at han har vært fengslet på feilaktig grunnlag.