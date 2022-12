Over 750.000 har behandlingsforsikring

NTB

Antall nordmenn som har behandlingsforsikring har nå passert 750.000, viser tall fra Finans Norge.

Antallet nordmenn som er dekket av behandlingsforsikring har økt voldsomt de siste årene.

– Ved inngangen til 2012 var det kun 235.000 som hadde slik forsikringsdekning, og nå er det mer enn en halv million flere, sier kommersiell leder Kjersti Drivenes i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Med flere som har denne type forsikring, øker naturlig nok også bruken. Bare de to siste årene har bruken av behandlingsforsikring økt med over 50 prosent.

– De fleste behandlinger gjelder fysioterapeut og kiropraktor, etterfulgt av behandling hos legespesialist eller psykolog, sier Drivenes.

Ifølge Finans Norge har ni av ti med behandlingsforsikring dette dekket gjennom jobben.

Hittil i år har antallet med forsikringsdekningen økt med nær 60.000. Tall fra Finans Norge viser at antallet som hadde behandlingsforsikring ved utgangen av september var over 754.000. Forsikringsbransjen utbetalte i fjor erstatninger innen behandlingsforsikringer for over 1,7 milliarder kroner, og mye tyder på at det i år vil overstige to milliarder for første gang, skriver Finans Norge.