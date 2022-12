NTB

Politiet søker etter to gjerningspersoner de vet identiteten på, i forbindelse med en trusselsituasjon på Byåsen i Trondheim.

– Det synes å være et oppgjør mellom personer i et felles miljø. Det er ingen fare involvert for andre, skriver politiet i en Twittermelding.

Politiet har kontroll på to fornærmede personer.