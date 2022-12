Varsler krevende kjøreforhold i Sør-Norge

NTB

Over en lengre periode har det vært kaldt i Sør-Norge, men helgen blir preget av mildvær. Det byr på glatte veier og farevarsel på gult nivå flere steder.

Det ser sendt ut farevarsel flere steder i Sør-Norge søndag. Over lengre tid har det kommer snø og vært kaldt flere steder i Sør-Norge.

På Østlandet i områdene rundt Oslo er det ventet fem til 15 centimeter nedbør i løpet av 24 timer. Den kan komme som både sludd eller regn og det er sjanse for at det fryser til i kystnære områder.

Lørdag sendes gult farevarsel for is og glatt føre også i deler av Agder. Det samme gjelder på Vestlandet sør for Stad ut helgen.

Den milde luften er ikke forventet å trekke mot Nord-Norge, og det pågående snøværet vil fortsette.

Mot søndag ventes det mildvær og dette medfører stedvis krevende kjøreforhold.

– I løpet av søndagen kan temperaturen i Sør-Norge stige over null grader flere steder, sier meteorolog Susan Reuder til NTB.

– Det kommer til å påvirke kjøreforholdene ytterligere. Derfor bør folk være ekstra oppmerksomme på kjøreforholdene og følge med på farevarsler denne siste helgen før jul, sier Reuder.