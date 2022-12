Evakuerer folk fra brennende bygg i Bergen

NTB

Det brenner kraftig i et bygg med industri og boliger på Skjold i Bergen. Flere personer er evakuert, men brannmannskapene er usikre på om alle er ute.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 8.13. Ifølge Bergensavisen er det næringsvirksomhet i første etasje i bygget og to leiligheter over. Politiet opplyser at de har fått melding om at det er sett store flammer og mye røyk i bygget.

– Vi jobber med å evakuere og få oversikt. Per nå har vi ikke klarhet i om det er personer inne i bygget, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund, til avisen.

Like før klokken 9 meldte politiet på Twitter at flere personer er evakuert fra bygget.

– En person ikke er gjort rede for, men vedkommende kan være bortreist, skriver Vest politidistrikt.

– Vi vet ikke om alle er ute, det har vært veldig hektisk her nå, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110 Vest til Bergens Tidende.

NRK skriver at brannvesenets røykdykkere ved 9-tiden hadde trukket seg ut av huset, og at brannmannskapene driver med utvendig slukking.