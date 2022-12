NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 17. desember.

Bronsefinale i fotball-VM

Verdensmesterskapet i Qatar går mot slutten, og klokken 16 er det klart for bronsefinalen hvor Kroatia møter Marokko. Kampen vil ikke bli vist på storskjerm i teltet på Youngstorget. Årsaken er opptøyer under Marokkos semifinale, som førte til at flere av de ansatte i teltet ble skadd.

FN-konferanse om bevaring av natur

På konferansen i Montreal i Canada er det håp om en ny internasjonal avtale for å bremse tapet av biologisk mangfold. Canadas statsminister Justin Trudeau ventes å delta. Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er også til stede.

Fakkeltog for fred i Ukraina

Klokken 16 arrangerer «Fredsinitativet 2022» et fakkeltog for fred i Ukraina. Fakkeltoget går fra Eidsvolls plass og til den russiske ambassaden.

Valg i Tunisia

Det er valg på ny nasjonalforsamling i Tunisia for å erstatte forsamlingen som har vært suspendert siden juli 2021.

LNG-terminal åpner i Tyskland

I Tyskland åpner offisielt den første flytende terminalen i landet som kan ta imot flytende naturgass (LNG).