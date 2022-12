NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Zuccarello-show i Wild-seier

Mats Zuccarello var involvert i alle målene da Minnesota Wild vant 4-1 over Chicago Blackhawks. Han scoret tre mål og hadde én assist i kampen i St. Paul i natt norsk tid.

Dette var nordmannens første «hat trick» siden oktober 2015, ifølge de amerikanske kommentatorene. Han har nå målpoeng i ni strake kamper. På 30 kamper har han 34 målpoeng, fordelt på 13 scoringer og 21 assists.

Mann omkom da traktor havnet i vannet

I natt bekreftet Nordland politidistrikt at en mann omkom da en traktor havnet i vannet i Vågaholmen i Rødøy kommune i Nordland. Nordland politidistrikt fikk melding om saken klokka 20.37 i går kveld.

– Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men fører erklært død på stedet av lege, melder operasjonssentralen. De pårørende er varslet.

SV-veteran fornøyd med Nato-avgjørelse

Stein Ørnhøi, som var med på å stifte SV, er fornøyd med at partiet er i ferd med å snu når det gjelder spørsmålet om utmelding av Nato. Til Klassekampen uttalte avtroppende partileder Audun Lysbakken tidligere denne uka at han fortsatt er strekt kritisk til forsvarsalliansen, men ikke lenger vil melde Norge ut. Det er flertall for dette i partiet sentralstyre. Dette lever Ørnhøi godt med.

– Jeg synes vi har diskutert for lite sikkerhetspolitikk i SV i 30 år. Vi har bare hatt ett standpunkt, men vi har ikke diskutert det skikkelig. Vi har ikke brukt krefter på å grunngi det, sier han.

Kongresskomité skal stemme over Trump-tiltale

Kongresskomiteen som gransker stormingen av Kongressen i USA, skal snart avgjøre om de vil anbefale tiltale av Donald Trump, ifølge nettavisen Politico.

Mandag er det ventet at komiteen skal stemme over hvorvidt Trump bør tiltales på minst tre ulike punkter. Ett av disse er «opprør». De vurderer også å anbefale påtalemyndigheten å ta ut ytterligere siktelser for å ha hindret offentlig prosedyre og bedrageri mot USA, ifølge nyhetsbyrået AP.

Over 160 døde i flom i Kongo

Minst 169 mennesker har mistet livet som følge av kraftig nedbør, flom og søleskred i Kongos hovedstad Kinshasa. I tillegg er rundt 30 personer skadd og har fått behandling på sykehus over hele byen, og minst 280 hus har blitt ødelagt.

Det viser FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) oppdaterte tall, som kom i natt.