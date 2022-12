SV-veteran Ørnhøi fornøyd med Nato-avgjørelse

Stein Ørnhøi under valgvaken til SV i 2019. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Stein Ørnhøi, som var med på å stifte SV, er fornøyd med at partiet er i ferd med å snu når det gjelder spørsmålet om utmelding av Nato.

Til Klassekampen uttalte avtroppende partileder Audun Lysbakken tidligere denne uka at han fortsatt er strekt kritisk til forsvarsalliansen, men ikke lenger vil melde Norge ut. Det er flertall for dette i partiet sentralstyre.

Dette lever Ørnhøi godt med, skriver avisa.

– Jeg synes vi har diskutert for lite sikkerhetspolitikk i SV i 30 år. Vi har bare hatt ett standpunkt, men vi har ikke diskutert det skikkelig. Vi har ikke brukt krefter på å grunngi det, sier han.

Var urolig

Ørnhøi sier han var urolig for hvordan SV ville takle den Nato-debatten som kom etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Jeg var urolig, men jeg synes det flertallet nå har landet på, er veldig bra, sier den nå 87-årige partiveteran.

Han tror at de som hadde ventet at Nato-saken skulle skape splid i partiet, blir skuffet.

Tuftet på Nato-motstand

SVs forløper Sosialistisk Folkeparti ble dannet i 1961 av utbrytere og folk som var ekskludert fra Arbeiderpartiet. Hovedsakene til partiet var norsk utmelding av Nato og nedrustning.

– Mitt og flertallet i SVs sentralstyres svar er at utmeldelse ikke lenger er den beste planen for å nå våre sikkerhetspolitiske mål, fordi utmeldelse nå vil bety at Norge vil stå alene, sa Lysbakken tidligere i uka.