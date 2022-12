Oslo-politiet har tatt mann som truet tilfeldige med kniv

En mann i 30-årene truet ifølge politiet tilfeldige personer med kniv i Oslo fredag kveld. Politiet har kontroll på mannen.

Ifølge politiet er det foreløpig ikke noe som tyder på at noen er skadd. Hendelsen skjedde i området Alexander Kiellands plass og St. Hanshaugen. Politiet opplyser at den pågrepne er en norsk mann i 30-årene.

Operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæther i Oslo-politiet sier til NTB at det var vitner som meldte om truslene til politiet.

– Vi har også beslaglagt en kniv i forbindelse med pågripelsen. Med de opplysningene politiet sitter på nå, er det ingen grunn til å tro at det er fare for andre personer som befinner seg i området per nå, sier operasjonslederen.

Politiet definerte hendelsen som en Plivo-hendelse. Plivo står for pågående livstruende vold. Mannen er kjent av politiet fra tidligere.

Politiet ber fornærmede som har blitt truet eller potensielt skadd, samt vitner å ta kontakt på telefonnummer 02800.