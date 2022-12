Aksjonsgruppe har samlet inn 500.000 kroner for å redde Ullevål sykehus

Flere personer hadde fredag kveld samlet seg ved Jernbanetorget for å demonstrere etter beslutning om å legge ned Ullevål sykehus.

NTB

Fredag kveld hadde rundt 30 personer samlet seg på Jernbanetorget i Oslo for å demonstrere mot nedleggelsen av Ullevål sykehus.

– La Ullevål leve! La Ullevål leve!

Slagordene ropes ut av rundt 30 demonstranter som har samlet seg foran Østbanehallen i Oslo fredag kveld. Med fakler, plakater og bannere gir de tydelig uttrykk for hva de mener om nedleggelsen av Ullevål sykehus.

Torsdag vedtok styret i Helse sør-øst å legge ned Ullevål og bygge to nye sykehus – ett på Gaustad og ett på Aker.

– Vi er her på grunn av styrevedtaket som ble kjent tidligere i dag. Det er mot alle anbefalinger fra alle fagmiljøene, mot Oslo kommunes vilje, og mot vår vilje, sier Lene Haug til NTB.

Hun er leder for «Folkeaksjonen redd Ullevål sykehus».

Har ikke gitt opp

Haug sier at hun er sint, men at både hun og aksjonsgruppa fortsatt ikke har gitt opp håpet.

– De har jo ikke noen tomter enda, det er ikke noe ferdig regulering dette her og vi har varslet at vi vil gå til rettssak for å få ugyldiggjort reguleringsplanen. Det søksmålet tror jeg vi har god en god sjanse til å vinne fram med.

Haug sier at styret i Helse sør-øst har brutt med EUs plandirektiv.

– Det er ganske alvorlig å gjøre, en annen ting er at de har ikke penger. Det kommer til å stoppe seg selv tror jeg.

Samler inn penger til søksmål

Prisen på de nye sykehusene på Gaustad og Aker i Oslo kan ifølge NRK passere 50 milliarder kroner. Det er en langt høyere sum enn det Helse sør-øst har operert med til nå.

Haug var fornøyd med at folk møtte opp på demonstrasjonen.

– På så kort varsel er det veldig bra midt i julestria. Det viser hvor engasjerte de mest aktive er, sier hun.

Hun forteller videre at de har fått inn masse penger til det varslede søksmålet.

– Til sammen har vi fått inn 500.000 nå allerede. Det er bare etter at dette har vært kjent i halvannet døgn, og knapt nok det, sier Haug.