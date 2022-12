Mann dømt til fengselsstraff for å ha smittet ekskona med hiv

NTB

En mann i 40-åra er dømt til fengsel i ett år og tre måneder for å ha smittet ekskona med hiv.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 220.000 kroner i erstatning til kvinnen, skriver NRK.

Dommen ble avsagt i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Mannen nektet straffskyld og sa i retten at han hadde fortalt kvinnen at han hadde hiv.

– Retten har kommet til at tiltalte har opptrådt på en måte som medfører at smitten er overført «ved særlig hensynsløs atferd», og at det er tale om en grov smitteoverføring. Det vises til at retten har funnet det bevist at tiltalte aktivt og over tid enten har fortiet eller løyet om sin smittestatus til fornærmede, heter det i dommen.