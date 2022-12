Nytt soldatregister skal gi oversikt over nordmenn i felttoget i 1940

NTB

Storfilmen «Kampen om Narvik» hadde verdenspremiere sist helg. Samtidig ble et unikt soldatregister åpnet i byen der handlingen i filmen foregår.

Det digitale registeret har som målsetting å presentere alle nordmenn som var i militær tjeneste, eller som tjenestegjorde i det sivile støtteapparatet, under felttoget i Norge 9. april–10. juni 1940.

Det er stiftelsen Narviksenteret som står bak det nye digitale registeret.

– Narviksenteret gjør en viktig jobb gjennom å lage dette digitale registeret over norske soldater som deltok i kampene i Norge i 1940. Det hedrer minnet om norske soldater som kjempet for landet, og det vil bidrar til å øke kunnskapen om deres innsats, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Fram til nå har det ikke eksistert et komplett nasjonalt register over veteraner og sivile som deltok under andre verdenskrig – derfor går mange historier tapt. Det nye registeret – som er tilgjengelig på soldater.no – blir dermed en viktig formidler av kunnskap om andre verdenskrig i Norge.

Regjeringen støttet arbeidet med å gjøre ferdig registeret med 1 million kroner i år, og har foreslått at Narviksenteret får videreført samme sum til drift også i 2023.

«Kampen om Narvik» hadde verdenspremiere i Narvik sist helg, og får kinopremiere 25. desember.