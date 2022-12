Kaos på E6 på Østlandet – biler stanser for å skrape frontruta

Slik så det ut på E6 ved Djupdalen i Romerike fredag ettermiddag.

NTB

Politiet i Øst varsler at flere bilister på Romerike opplever at det fryser på frontruta under kjøring. Flere har stanset på E6 for å skrape rutene.