Klimaendringer endrer trekkfuglenes vaner

En fersk rapport viser at mange trekkfugler har endret når de kommer og når de drar fra Norge. Dette mener forskerne er et resultat av klimaendringene og ikke spesielt positivt for fuglebestanden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Klimaendringene har ført til at fuglene drar sørover fra Norge senere om vinteren enn før. Noen kommer også tidligere om våren.

Klimaendringene i Norge de siste ti årene viser seg å ha stor påvirkning på når fuglene drar sørover for vinteren.

Det slår Birdlife Norge fast i en ny overvåkingsrapport laget på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Mer enn 30 år med fugleovervåking i Norge viser at klimaendringene i stor grad påvirker fuglenes trekkmønster. Dette er nok et bevis på at naturen er i endring, og at det også påvirker den norske naturen, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Rapporten viser at mange arter kommer stadig tidligere tilbake fra sørlige strøk til hekkeplassene i nord. Når de skal tilbake igjen om høsten, tilpasser fuglene også tidspunktet de trekker på, men på ulikt vis: Noen drar tidligere sørover enn før, mens andre drar enda senere enn før. På denne måten blir høsttrekket trukket ut i tid.

Dette kan få negative konsekvenser for fuglebestandene, som for eksempel større dødelighet om våren ettersom de oftere vil møte klimatiske forhold i hekkeområdene som gjør at de ikke finner mat når de kommer fram.

På høsten kan de også møte uforutsett dårlig vær, som gjør at de må ta flere og lengre pauser, som også vil innvirke negativt.

Det totale antallet fugler som ble telt på fuglestasjonene i 2022, var også langt lavere enn normalt.

– På Jomfruland fuglestasjon telte vi 39,1 prosent færre fugler i løpet av våren 2022 enn gjennomsnittet siden 1990, sier seniorrådgiver Jan Erik Røer i Birdlife Norge.