Fire hjelpeorganisasjoner får julegave på 2 millioner fra Stortinget: – Veldig takknemlige

NTB

Regjeringspartiene og Stortinget flytter på penger i statsbudsjettet og gir fire hjelpeorganisasjoner 2 millioner kroner hver i frie midler.

Organisasjonene som får penger, er Frelsesarmeen, Blå Kors, Røde Kors og Kirkens Bymisjon.

– Frelsesarmeen er veldig takknemlige for denne ekstra håndsrekningen i dugnaden for å hjelpe folk som nå sliter ekstra, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen til NTB.

– Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe flest mulig med de ressursene vi har tilgjengelig, både gjennom julen og i utfordringene som venter på nyåret, legger han til.

Nysaldering

Pengeflyttingen skjer i en endring av statsbudsjettet (en nysaldering) som en enstemmig familie- og kulturkomité på Stortinget stilte seg bak fredag ettermiddag.

– Jeg er helt sikker på at hver av dem vil få mye ut av 2 millioner. De vet selv best hvordan pengene kommer til nytte. Derfor har vi ikke lagt føringer for hvordan pengene brukes. Dette kan frivilligheten best selv, sier stortingspolitiker Åse Kristin Ask Bakke (Ap) til NTB.

– Viktige

Hun påpeker at disse organisasjonene gir viktige bidrag for å gjøre hverdagen enklere for folk som sliter.

– De har en lang tradisjon for å stille opp for folk som har behov for hjelp i en vanskelig tid.

Smith-Solevåg i Frelsesarmeen sier at de opplever stor pågang flere steder i landet.

– Spesielt de som allerede levde med små marginer, har fått det vanskeligere nå – men vi hjelper også mange som har kommet til oss for første gang. Det gjør inntrykk å høre folk si at de aldri i sin villeste fantasi hadde trodd at de skulle befinne seg i en matkø slik de nå gjør, sier han.