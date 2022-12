NTB

En gutt på tolv år er ifølge politiet fraktet til sykehus med moderate til alvorlige skader etter å ha blitt påkjørt i et fotgjengerfelt Sarpsborg.

Politiet i Øst opplyser på Twitter at bilføreren, en kvinne i 50-årene, anmeldes for uaktsomhet og at førerkortet hennes er beslaglagt.

Saken oppdateres.