Tibber beklager krisegrep

NTB

Strømselskapet Tibber legger seg flate etter massiv kritikk mot den nye faktureringsmodellen de innførte i høst.

– Først og fremst vil jeg bare beklage til alle kunder som har fått en unormalt høy strømregning i det siste, sier Tibber-sjef Edgeir Aksnes til E24.

Strømselskapet valgte tidligere i høst å bytte faktureringsmodell som et krisegrep mot de høye strømprisene. Dette innebar at kunder ble forskuddsfakturert for strømforbruk fram til forfallsdato. Etter en storm av klager legger Tibber seg nå flate.

– Det har alltid vært vår intensjon at man betaler for strømmen man har brukt fram til man betaler regningen, sier Aksnes.

I en pressemelding skriver Tibber at kundene fremover vil kunne bestemme selv om de vil betale faktisk forbruk fram til og med forfallsdato, eller om de vil betale det estimerte beløpet som står på fakturaen. De kan selv endre summen på fakturaen.

Hvis de velger å betale på forfallsdatoen, betaler de bare for strøm de allerede har brukt.

Kundene vil også kunne be om en måneds gratis utsettelse av betalingen, og velge hvilken dato i måneden fakturaen skal ha forfallsdato.