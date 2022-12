To mindreårige pågrepet etter barnehagebrann i Ålesund

NTB

To ungdommer er siktet etter at en barnehage tok fyr i Ålesund natt til fredag. Begge nekter for forholdet.

Natt til fredag ble det observert åpne flammer fra taket på barnehagen, skriver NRK.

Da politiet kom til stedet, sto bygget i full fyr. Spor på stedet ledet politiet til de to nå siktede mindreårige ungdommene.

– De innrømmer at de har vært på området, men ikke at de har noe med brannstiftingen å gjøre, sier advokat Axel Lange, som er forsvarer for én av ungdommene.

Politiadvokat Mathias Häber sier politiet mistenker at brannen er påsatt, og at det er de to ungdommene som er skyldige.

Brannen ble slukket litt etter klokken 7 fredag morgen. Området er sperret av. Häber sier at saken er alvorlig og at det får store konsekvenser for barnehagebarna.