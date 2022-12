NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 16. desember.

Beslutning om Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Styret i Helse sør-øst skal formelt vedta å legge ned Ullevål sykehus og bygge nye sykehus på Gaustad og Aker. Planene er omstridte, og Oslo kommune er imot.

ANC velger leder

Sør-Afrikas regjeringsparti African National Congress (ANC) har landsmøte for å velge leder. Landsmøtet varer til 20. desember.

Transportstreiker i Storbritannia

Fagforeningen RMT tar ut flere ansatte i streik, deriblant sikkerhetspersonell ved Eurostar-tunnelen og jernbaneansatte. Også bakkemannskap på Heathrow-flyplassen går ut i streik.

Rapport om mislighold i bankene

Finanstilsynet legger fram rapport om tap, mislighold og betalingslettelser i norske banker i tredje kvartal i år. Tilsynet kommer også med en samlet soliditetsrapport for finansselskapene.

Helseministerens første møte med pasientpanelet

Pasientpanelet gir råd og innspill til regjeringens arbeid med nasjonal helse- og samhandlingsplan, og i dag har helse- omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sitt første møte med dem.

Verdenscup i skiskyting, kombinert og alpint

Det skal gås 7,5 kilometer sprint i skiskyting for kvinner i Annecy-Le Grand Bornand i Frankrike, mens i Ramsau i Østerrike er det kombinertøvelser både for kvinner og menn. I Val Gardena i Italia står super-G for menn på programmet, mens kvinnene kjører utfor i St. Moritz i Sveits.